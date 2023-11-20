اسرائيل تستدعي سفيرها في جنوب إفريقيا للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أنها استدعت سفيرها من بريتوريا، عشية استضافة جنوب إفريقيا قمة لمجموعة بريكس ستبحث الحرب في قطاع غزة.



وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات على منصة "اكس": "في ضوء البيانات الاخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير اسرائيل في بريتوريا الى القدس للتشاور"، بدون تفاصيل إضافية.