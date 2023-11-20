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السوداني استقبل السفيرة الأميركية لدى العراق: الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية

أخبار دولية
2023-11-20 | 14:23
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السوداني استقبل السفيرة الأميركية لدى العراق: الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية
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السوداني استقبل السفيرة الأميركية لدى العراق: الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ملفات التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء بحث علاقات التعاون بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، إذ ستُجرى مناقشة عدد من المحاور في الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الأسبوع المقبل.

وتطرق اللقاء إلى الأحداث المأساوية التي تجري في غزة، وما تشهده من جرائم إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء من قبل سلطات الاحتلال، وأشار إلى حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين، وتفاقم الوضع الإنساني. 

وأكد السوداني موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إيقاف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفتح الممرات الآمنة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، فضلاً عن ضمان حقوق الفلسطينيين في العيش الكريم والآمن.

كما أشار إلى التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية، وكذلك حماية المستشارين الأمنيين ضمن بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي العراقية.
 
 
 

أخبار دولية

السوداني

العراق

آلينا رومانوسكي

غزة

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