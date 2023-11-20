الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في قطر

أعلن الصليب الأحمر، أن رئيسته سافرت الى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية "لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في اسرائيل وغزة".



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن "الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر".