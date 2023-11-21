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نتانياهو: "نحرز تقدما" بشأن إعادة الرهائن من قطاع غزة
أخبار دولية
2023-11-21 | 08:43
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نتانياهو: "نحرز تقدما" بشأن إعادة الرهائن من قطاع غزة
في موضوع صفقة تبادل الاسرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تقدما يحرز في هذا الشأن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تقدما يحرز بشأن إعادة الرهائن الذين اخذتهم حركة حماس إبان هجوم السابع من تشرين الأول المنصرم.
وأمل نتانياهو، خلال تفقده قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، " أن تكون هناك أخبار سارة قريبا".
وكان الوسطاء بين الدولة العبرية وحركة حماس أعلنوا عن "قرب" التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
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نتانياهو:
رهائن
قطاع غزة
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