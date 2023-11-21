القوات الاميركية "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الاسد في العراق

أكد مسؤول عسكري أميركي أن القوات الاميركية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الاسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.



وردا على سؤال حول الهجوم الذي استهدف فصيل مسلح في منطقة أبو غريب، قال المسؤول العسكري الأميركي طالبا عدم ذكر اسمه إنه "في أعقاب الهجوم على القاعدة، ردت القوات الأميركية دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم".