أوكرانيا تأمل بصدور قرار الشهر المقبل بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، عن أمله بأن يوافق القادة الأوروبيون على فتح محادثات انضمام كييف إلى الاتحاد في قمتهم المقبلة في كانون الأول.



وأوصت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر بفتح مفاوضات انضمام رسمية مع كييف، لكن لا يمكن أن تبدأ المحادثات من دون موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27.



وستكون مسألة توسيع الاتحاد على جدول أعمال القادة في قمتهم المقررة في بروكسل يومي 14 و15 كانون الأول.



وقال زيلينسكي: "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا لأداء دوره... كي تكون النتيجة بحلول نهاية العام في كانون الأول قرارا سياسيا لبدء مفاوضات الانضمام".



وكان يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة مولدافيا مايا ساندو، التي تسعى بلادها أيضا للانضمام للاتحاد.



وقال ميشال لزيلينسكي: "سأبذل كل ما بوسعي لإقناع زملائي بأننا بحاجة لقرار في كانون الأول".



ونالت كييف وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بعد أشهر على الغزو الروسي العام الماضي، لكن محللين نبهوا إلى أنها تواجه مسارا طويلا وصعبا نحو الانضمام.



وفيما أعطت المفوضية رسميا الضوء الأخضر لطلب أوكرانيا، طلبت منها القيام بمزيد من الإصلاحات من بينها التصدي للفساد قبل المضي قدما بالملف.