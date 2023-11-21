البنتاغون يعلن مقتل مقاتلين موالين لإيران في ضربة أميركية في العراق

أكد متحدث باسم البنتاغون الثلاثاء، أن ضربة أميركية في العراق نفذت ردا على هجوم استهدف عسكريين أميركيين في المنطقة، أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين في ميليشيات موالية لإيران.



وقال المتحدث بات رايدر في بيان إنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أميركيين لهجوم بـ"صاروخ بالستي قصير المدى" من دون أن يسفر عن قتلى، شن الجيش الأميركي ضربة "على آلية لميليشيا تدعمها ايران وعدد من المقاتلين المدعومين من ايران والضالعين في هذا الهجوم".