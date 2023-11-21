نتانياهو يبلغ الحكومة الإسرائيلية بأن الاتفاق في شأن الرهائن هو "القرار الصحيح"

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكومة الخميس، بأن القبول باتفاق للافراج عن رهائن احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الأول، كان "قرارا صعبا لكنه القرار الصحيح".



وقال نتانياهو خلال اجتماع للحكومة هدف الى اتخاذ قرار في شأن الاتفاق، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد "في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم (...) بحيث يشمل الاتفاق عددا أكبر من الرهائن بثمن أقل".

وأضاف أن "المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل".



وأوضح نتانياهو أن الاتفاق سيسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواصلة القتال، مشددا على أن "الحرب مستمرة وستتواصل حتى نحقق كل أهدافنا: تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن".