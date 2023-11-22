أذربيجان توقف صحافيين يحققان بفساد الطبقة السياسية

أذربيجان توقف صحافيين يحققان بفساد الطبقة السياسية

أوقفت أذربيجان صحافيين كانا يحققان بفساد الطبقة السياسية في البلد الواقع في منطقة القوقاز، حسبما أعلن محامياهما الثلاثاء، منددين بقمع إثنين من منتقدي السلطة.



ويحكم الرئيس إلهام علييف أذربيجان، الدولة الغنية بالنفط والواقعة على شواطىء بحر قزوين، بعدما خلف والده حيدر علييف في العام 2003.



وقال المحامي إلتشين صادقوف لوكالة فرانس برس إن "الشرطة أوقفت سيفينج فاغيغيزي، رئيسة تحرير أبزاس ميديا، الثلاثاء بعد عودتها من أوروبا إلى باكو وقامت بتفتيش منزلها".



كما أوقفت السلطات مدير هذا الموقع الإعلامي أولفي حسنلي الإثنين ووجهت إليه تهمة الإتجار بالعملات الأجنبية، بحسب محاميته زبيدة صادقوفا.



وأكدت صادقوفا أن حسنلي ينفي الإتهامات الموجهة ضده ويندد بها على اعتبار أن لا أساس لها من الصحة، موضحة أن موكلها يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.