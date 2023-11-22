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مقتل 14 منقبًا عن الذهب في انهيار أرضي في منجم غير شرعي في سورينام

مقتل 14 منقبًا عن الذهب في انهيار أرضي في منجم غير شرعي في سورينام

لقي 14 شخصًا مصرعهم في سورينام في انهيار أرضي وقع الإثنين خلال تنقيبهم عن الذهب في منجم غير قانوني، بحسب ما أعلنت الثلاثاء سلطات الدولة الواقعة في شمال أميركا الجنوبية.



وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ تواصل العمل داخل المنجم للعثور على ناجين محتملين بعدما تم إخراج منقبين على قيد الحياة، أحدهما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقالت وزيرة الدفاع كريشنا ماثويرا إن 14 جثة نقلت إلى مشرحة باراماريبو.



وكانت حصيلة سابقة أعلنها الرئيس تشان سانتوخي أمام البرلمان الإثنين أفادت بسقوط 10 قتلى على الأقل في الحادث الذي وقع في منطقة بروكوبوندو على بعد 120 كلم جنوب العاصمة باراماريبو.



وقال الرئيس إن "أناسًا كانوا يبحثون عن الذهب في نفق حُفر كيفما اتفق على عمق كبير".



وأضاف أن "النفق انهار ودفن العديد من الأشخاص".