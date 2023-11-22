وزير القوات المسلحة الفرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة

وزير القوات المسلحة الفرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة

أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء على قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية أن هناك حقًا أسبابًا تدفع للأمل في الإفراج الوشيك عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.



وقال الوزير الذي زار الشرق الأوسط من 14 إلى 18 تشرين الثاني: "لقد ألقينا بكل ثقلنا وسنواصل ذلك في هذه المفاوضات لتحرير رهائننا".



وكان لوكورنو زار مصر والسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل قبل أن يعود إلى قطر.



وثمة ملامح لإتفاق وشيك يضمن الإفراج عن رهائن مقابل هدنة موقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.



وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من الدوحة أن الحركة تقترب من التوصل لإتفاق على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.



كذلك أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أننا "قريبون جدًا من إتفاق، قائلًا: "لا يحصل شيء إلا حين يحصل فعليًا".