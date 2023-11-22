ترحيب روسيّ باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

رحّبت روسيا باتفاق الهدنة الإنسانية، بين إسرائيل وحركة "حماس" وذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زاخاروفا قولها "موسكو ترحب بالإتفاق، بين إسرائيل وحماس، عن هدنة إنسانية من أربعة أيّام"



وشدّدت على أنّ "هذا ما دعت إليه روسيا، منذ بداية التصعيد، في النزاع."