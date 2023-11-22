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ماكرون ووتارا يبحثان الوضع في الساحل
أخبار دولية
2023-11-22 | 00:53
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ماكرون ووتارا يبحثان الوضع في الساحل
ماكرون ووتارا يبحثان الوضع في الساحل
بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاجي الحسن وتارا في باريس الثلاثاء تداعيات الإنقلاب في النيجر والتدهور السريع للوضع الأمني في منطقة الساحل، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون جدد خلال لقائه وتارا التأكيد على دعم فرنسا الكامل لرئيس النيجر محمد بازوم، مذكرًا بأن إطلاق سراحه شرط أساسي لأي مفاوضات مع الإنقلابيين.
كما أكد ماكرون مجددًا دعمه للجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مساعيها الرامية لإيجاد حل للأزمة النيجرية.
وفرضت إيكواس عقوبات على النيجر وهددت بالتدخل عسكريًا في هذا البلد لإعادة إرساء النظام الدستوري فيه، لكن إجراءاتها وتهديداتها لم تثمر حتى الآن.
أخبار دولية
إيمانويل ماكرون
الحسن وتارا
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