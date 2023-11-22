بايدن "راضٍ تمامًا" عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن، رضاه عن توصّل إسرائيل وحركة "حماس" إلى هدنة مدّتها أربعة أيّام تفرج، خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلًا، مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين، في إسرائيل.



وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "أنا راضٍ تمامًا، لأنّ بعض هذه النفوس الشجاعة سيتمّ لمّ شملها مع عائلاتها، ما أن يتمّ تنفيذ هذا الاتّفاق بالكامل."



وشكر كلًا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصريّ عبدالفتّاح السيسي على "قيادتهما الحاسمة"، في التوصّل إلى هذا الاتّفاق.



وأشاد بايدن بإسرائيل لموافقتها على وقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيّام، في غزة، بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



ورأى الرئيس الأميركيّ أنّه يُفترض، باتّفاق اليوم، أن يعاد المزيد من الرهائن الأميركيين و"الجهود مستمرة حتى الإفراج عن سراحهم جميعًا."