غوتيريش يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرًا إصطناعيًا

غوتيريش يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرًا إصطناعيًا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن إدانته الشديدة لوضع كوريا الشمالية في المدار قمرًا إصطناعيًا للتجسّس العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وقال فرحان حق المتحدث بإسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية قمرًا إصطناعيًا عسكريًا آخر باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية"، مشددًا على أن أي إستخدام من جانب بيونغ يانغ لتكنولوجيا الصواريخ البالستية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.