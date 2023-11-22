الحكومة الإسرائيلية تقر إتفاقًا لإطلاق رهائن في غزة

الحكومة الإسرائيلية تقر إتفاقًا لإطلاق رهائن في غزة

أقرت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء إتفاقًا ينص على إطلاق حركة حماس 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.



وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق يتم بموجبه إطلاق ما لا يقل عن 50 مختطفًا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".