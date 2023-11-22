إسرائيل تتعهد مواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء الهدنة

إسرائيل تتعهد مواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء الهدنة

تعهدت إسرائيل فجر الأربعاء مواصلة حربها ضد حماس في غزة فور انتهاء مفعول الهدنة التي وافقت الدولة العبرية لتوها على الإلتزام بها بموجب إتفاق تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع.



وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم وجود أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة".

