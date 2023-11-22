قطر أكّدت توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق

أكّدت قطر توصّل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتّفاق على هدنة إنسانية، مدّتها أربعة أيام، قابلة للتمديد، تفرج، خلالها، الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين، في إسرائيل.



وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنّ الهدنة التي ساهمت في التوسّط فيها، إلى جانب قطر، كلّ من مصر والولايات المتّحدة "سيتمّ الإعلان عن توقيت بدئها، خلال 24 ساعة وتستمرّ لأربعة أيّام قابلة للتمديد."



وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك "دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للحاجات الإنسانية."



وثمّن البيان القطري الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة، التي أثمرت هذا الاتفاق، مشدّدًا على أنّ الدوحة ستوال "مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين."