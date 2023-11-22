حماس ترحب بالتوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة

حماس ترحب بالتوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة

رحبت حماس الأربعاء بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على هدنة إنسانية"في قطاع غزة تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سجناء فلسطينيين ووقف القتال موقتًا بين الطرفين.



وقالت الحركة في بيان: "بنود هذا الإتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان"، مؤكدة أننا "في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد".