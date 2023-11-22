12 قتيلًا على الأقل في حادث حافلة في المكسيك

12 قتيلًا على الأقل في حادث حافلة في المكسيك

قتل 12 شخصًا على الأقل وجرح 58 آخرون الثلاثاء في انقلاب حافلة على طريق سريع في ولاية فيراكروس في شرق المكسيك، على ما أعلنت السلطات المحلية.



ووقع الحادث صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي على طريق سريع يربط مدينتي تيناخا وأكايوكان في جنوب الولاية، على ما ذكرت السلطات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وأفاد مصدر في الحرس الوطني المكسيكي وكالة فرانس برس بأن الحادث ناجم على ما يبدو عن خطأ إرتكبه السائق.



وباشرت أجهزة الطوارىء على الفور عملية واسعة بسبب حجم الحادث، على ما أفادت حكومة فيراكروس المحلية.



ونقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، إصابة سبعة على الأقل منهم خطرة، وفق مصادر أمنية.