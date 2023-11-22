طوكيو لا تؤكّد نجاح بيونغ يانغ في وضع قمر تجسّسي

أعلنت الحكومة اليابانية أنّها لا تؤكّد في الوقت الراهن، نجاح كوريا الشمالية في وضع قمر إصطناعيّ للتجسّس العسكريّ، في مداره بواسطة صاروخ أطلقته.



ومساء الثلاثاء، أعلنت كوريا الشمالية أنّها وضعت بنجاح في المدار قمراً اصطناعياً تجسّسياً بعدما فشلت تجربتان أوليان أجرتهما في وقت سابق من هذا العام في تحقيق هذه النتيجة.