الصين ترحّب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

رحّبت الصين بالإتفاق المعلن، بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي ينص على هدنة إنسانية من أربعة أيام يفرج، خلالها عن خمسين رهينة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافيّ دوريّ: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات."