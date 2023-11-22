مقتل عناصر من مجموعة موالية لإيران في ضربات أميركية في العراق

قتل خمسة عناصر على الأقل من مجموعة موالية لإيران، في ضربات أميركية، استهدفت موقعين جنوب العاصمة العراقية بغداد على ما أفاد مصدران أمنيان وكالة "فرانس برس".



وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، في منشور على منصة إكس، أنّها "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين، في العراق، ردّاً على الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات موالية لإيران واستهدفت قواتها وقوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين، في العراق وسوريا.



وأفاد مصدر أمنيّ حكوميّ وكالة "فرانس برس" بمقتل خمسة من عناصر "حزب الله" بقصف جويّ، في منطقة جرف الصخر.



وأكد مسؤول، في الحشد الشعبيّ الموالي لإيران، الحصيلة نفسها، مشيرًا أيضًا إلى سقوط أربعة جرحى، أحدهم اصابته طفيفة.