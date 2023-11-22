لندن تعتبر اتفاق الهدنة في غزة "خطوة أساسية" للرهائن

رحّبت المملكة المتحدة باتفاق الهدنة المعلن، بين إسرائيل وحركة "حماس".واعتبرت أنّه "خطوة أساسية" للرهائن ولـ"حل الأزمة الإنسانية".وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، في بيان: "يشكل هذا الإتفاق خطوة أساسية، في اتجاه توفير الإرتياح لعائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية، في غزة."