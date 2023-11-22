ترحيب فلسطيني باتفاق الهدنة الانسانية

رحّبت السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاق الهدنة الانسانية المعلن، بين إسرائيل وحركة "حماس"، على ما أفاد مسؤول فلسطينيّ كبير.



وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عبر منصة "اكس": "الرئيس محمود عباس والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمن الجهد القطريّ المصريّ الذي بُذل."