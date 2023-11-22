اعتراض روسيّ لمسيرات بحرية وجوية في البحر الأسود والقرم

أكّدت روسيا أنّها اعترضت أربع مسيّرات بحرية أوكرانية، في البحر الأسود، كانت متجهة إلى القرم ودمرت ثلاث مسيّرات جوية، فوق شبه الجزيرة.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أنّها رصدت أربعة زوارق سريعة من دون طاقم تابعة للجيش الأوكرانيّ كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، في الجزء الغربيّ من البحر الأسود.



وقال المصدر: "كل الأهداف المرصودة دمرت".