باريس تأمل الإفراج عن رهائن فرنسيين في اتفاق الهدنة

أملت باريس أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيُفرج عنهم، في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المبرم، بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفق ما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.



ورحّبت الوزيرة، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، بجهود قطر خصوصًا التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الإتفاق.



وهناك ثمانية فرنسيين في عداد المفقودين، وما زالت فرنسا تجهل حتى الآن ما إذا كان بعضهم فقط احتجزوا رهائن.



وقالت كولونا: "علينا أن نميز بين الحالات التي لدينا يقين في شأنها عن الأخرى."