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اوكرانيا تعلن التصدي لمسيرات روسية

أخبار دولية
2023-11-22 | 04:34
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اوكرانيا تعلن التصدي لمسيرات روسية
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اوكرانيا تعلن التصدي لمسيرات روسية

هاجمت القوات الروسية أوكرانيا، بأكثر من 12مسيّرة وصاروخ كروز، وفق ما أعلنت كييف.
     
وتتوقع أوكرانيا زيادة في الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية وخصوصًا منشآت الطاقة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
     
وذكر سلاح الجو الأوكرانيّ أنّ الضربات انطلقت، من جنوب شرق روسيا وأنّ وحدات مختلفة في الدفاع الجويّ، في مناطق عديد،ة في وسط البلاد "دمرت جميع مسيّرات العدو البالغة 14 وهي من طراز شاهد-131/136".
     
وأوضحت، في بيان، أنّ "صاروخ كروز من طراز إكس-22  لم يبلغ هدفه وسقط، في منطقة زابوريجيا، في منطقة خلاء، وألحقت الارتجاجات الناجمة عنه أضرارًا بمنازل خاصة. ولم تُسجل إصابات."

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