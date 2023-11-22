الكرملين يرحّب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

رحّب الكرملين باتفاق الهدنة، بين إسرائيل وحركة "حماس".



واعتبر أنّه "أوّل نبأ سار من غزة، منذ وقت طويل".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة للصراع.