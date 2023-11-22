باسم العوادي: الحكومة العراقية تتعامل مع التصعيد الأخير على أنه تصعيد فيه تجاوز للسيادة

أكّد المتحدث الرسميّ باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أنّ الحكومة تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي يُلتزم، تحت الظروف، بالدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة.



ودان، في بيان، بشدة، الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر والذي جرى من دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة ومحاولة للإخلال بالوضع الأمنيّ الداخليّ المستقر.



وشدّد على أنّ وجود التحالف الدوليّ، في العراق، هو وجود داعم لعمل القوات المسلحة، عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الإستشارة وأنّ ماجرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي هي موجودة من أجلها عناصر التحالف الدوليّ لمحاربة داعش على الأراضي العراقية.



وقالت الحكومة العراقية إنّها الجهة المسؤولة دستوريًا، عن تنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي، وأنّ أيّ عمل أو نشاط مسلّح يُرتكب من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملًا مدانًا ونشاطًا خارجًا على القانون.



ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القوات المسلحة كافة، وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأية جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره.