السيسي يرحب بـ"نجاح" وساطة مصرية قطرية أميركية في التوصل إلى اتفاق الهدنة

رحّب الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق هدنة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية قطرية أميركية، بعد شهر ونصف الشهر على بدء الحرب المستعرة بين الجانبين.

وتضمّن بيان صادر عن الرئاسة المصرية: "أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية، في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين."



وأكّد استمرار الجهود "من أجل الوصول إلى حلول نهائية."