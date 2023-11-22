البابا يلتقي ذوي رهائن إسرائيليين لدى حماس وأقارب معتقلين فلسطينيين

البابا يلتقي ذوي رهائن إسرائيليين لدى حماس وأقارب معتقلين فلسطينيين

إلتقى البابا فرنسيس الأربعاء على نحو منفصل ذوي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، وأقارب معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وقال إن "الجانبين يعانيان بدرجة كبيرة".



وفي ختام لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان، كشف البابا البالغ 86 عامًا أنه استقبل وفدين أحدهما يضم إسرائيليين لديهم أقارب محتجزين في غزة، والآخر يضم فلسطينيين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل.



وقال: "إنهم يعانون بدرجة كبيرة وسمعت الآن عن معاناة الطرفين،" مناشدًا "الجموع في ساحة القديس بطرس الصلاة من أجل السلام".



ورأى أن "هذا ما تفعله الحروب، لكننا تخطينا الحروب. هذه ليست حرب إنها إرهاب"، من دون تحديد ما إذا كان يشير إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول أو إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردًا على ذلك الهجوم أو الإثنين معًا.