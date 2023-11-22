منظمة الصحة العالمية: نحن في صدد المساعدة في إخلاء ثلاثة مستشفيات في غزة

ويأتي هذا التصريح، بعد رفض إسرائيل التزامها بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين في الحرب

صرّح المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحافيّ، في جنيف، أنّ المنظمة بصدد المساعدة، في إخلاء ثلاثة مستشفيات، في شمال غزة، وبالتوازي مع تدهور الأوضاع، في مختلف مستشفيات القطاع.



وأشار إلى أنه لم يتبق أي مساحة آمنة بل مساحات أقل خطورة.