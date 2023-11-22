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الأمم المتحدة: الاتفاق بين إسرائيل وحماس "خطوة مهمة"

أخبار دولية
2023-11-22 | 07:08
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الأمم المتحدة: الاتفاق بين إسرائيل وحماس "خطوة مهمة"

رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح رهائن وهدنة في قطاع غزة، لكنها قالت إنه "لا يزال ينبغي القيام بالكثير".
     
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن أنطونيو غوتيريش "يرحب بالاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية وبدعم من مصر والولايات المتحدة"، لافتا الى أن "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، لكن "لا يزال ينبغي القيام بالكثير".
 

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