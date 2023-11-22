تركيا تعرب عن أملها بأن يساهم الاتفاق بين حماس وإسرائيل في إنهاء الصراع بشكل كامل

أعربت تركيا عن أملها في أن يساهم الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح رهائن وهدنة في غزة، في إنهاء الصراع بشكل كامل.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نأمل في أن تساعد هذه الهدنة الإنسانية على إنهاء الصراع بشكل كامل في أقرب وقت ممكن وإطلاق عملية نحو سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".

