الانفصاليون الطوارق في مالي ينفون وجود "مقبرة جماعية" في كيدال

نفى الانفصاليون الطوارق وجود "مقبرة جماعية" أعلن الجيش المالي أنه اكتشفها الأسبوع الفائت في كيدال (شمال)، وهي معقل للمتمردين استعادت قوات المجلس العسكري وحلفائه مؤخرا السيطرة عليها.



وأوضح الانفصاليون في بيان أن "الادعاءات الملفقة بشكل واضح" هي "تضليل خالص يهدف بوضوح إلى إخفاء المذابح المروعة التي ارتكبتها كل من قوات فاغنر وفاما (القوات المسلحة المالية) الارهابيتين".



وأضاف البيان: "في منطقة كيدال، لم يتم الإبلاغ عن أي ادعاء، حتى في شكل شائعات، من قبل أي مصدر يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات سي اس بي-بي اس دي" وهو تحالف بين جماعات مسلحة.



ودان الانفصاليون "تجاهل كل المجازر التي ارتكبتها" القوات المسلحة المالية وحلفاؤها من مجموعة فاغنر الروسية والتي ينفي المجلس العسكري وجودها.



وأعلن الجيش المالي أنه اكتشف هذه "المقبرة الجماعية" في 16 تشرين الثاني خلال عمليات أمنية. وقال إن "المقبرة تذكر بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون".