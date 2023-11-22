سويسرا توافق على تصدير دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى ألمانيا

وافقت الحكومة السويسرية على إعادة تصدير 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى ألمانيا التي تعهدت بعدم نقلها إلى أوكرانيا احتراما للحياد السويسري.



وكان البرلمان السويسري قد وافق على عملية البيع في أيلول.



وأعلن المجلس الفدرالي السويسري في بيان أنه "وافق على طلب تصدير 25 دبابة قتالية من طراز 87 ليوبارد 2 أيه 4 إلى ألمانيا لتسلمها إلى مجموعة راينميتال المصنعة لها".



وأضاف: "انها نقطة أثرت بشكل كبير في القرار، فقد أكدت برلين لسويسرا أن الدبابات ستبقى في ألمانيا أو في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي وسيتم استخدامها في تعزيز تسليحهم".