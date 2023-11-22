الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس

أعلنت الحكومة السويسرية، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية شباط يحظر أنشطة حماس داخل سويسرا.



وقالت الحكومة في بيان: إن "المجلس الفدرالي قرر صوغ قانون فدرالي يحظر حماس، معتبرا ذلك الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول".