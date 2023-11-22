البابا فرنسيس يحض على الحوار لتجنب "جبل من القتلى" في الشرق الأوسط

حذّر البابا فرنسيس من "جبل من القتلى" في الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، داعيا الى "الحوار والمفاوضات".



وقال البابا في نداء مصور من أجل السلام في العالم والشرق الأوسط: "فلنصلّ من أجل السلام في الأرض المقدسة. فلنصلّ من أجل حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، وليس عبر جبل من القتلى لدى الجانبين".