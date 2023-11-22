اليونيسف: غزة باتت "المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال"

اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال".



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن "أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على اسرائيل في السابع من تشرين الأول، ما يشكل 40 في المئة من نسبة القتلى. واضافت "هذا أمر غير مسبوق".