الصين وأوروغواي ترفعان مستوى علاقاتهما مع زيارة الرئيس الأوروغوياني لبكين

رفعت الصين علاقاتها الدبلوماسية مع اوروغواي الأربعاء بينما استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الاورغوياني لويس لاكال بو في بكين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.



وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأوروغواي، بما يتماشى مع سياسة بكين في أميركا اللاتينية حيث تضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات في البنى التحتية.



وقال شي بحسب ما أوردت شبكة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في" إن "الشراكة الاستراتيجية بين الصين وأوروغواي ارتفعت إلى مستوى أعلى"، معلنا إقامة "شراكة استراتيجية شاملة" بين البلدين.

