جهود قطرية ديبلوماسية ساهمت بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة

مع الدور القطري في ايجاد حل للوصول الى هدنة بين حماس واسرائيل، نشرت وكالة الانباء القطرية، تفاصيل الجهود الدبلوماسية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة، ولخفض التصعيد: