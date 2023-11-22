جهود قطرية ديبلوماسية ساهمت بالتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة

#قنا_انفوجرافيك |
مساعي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لخفض التصعيد في #غزة#قنا #قطر #فلسطين pic.twitter.com/ddvSny2kB3
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2023
#قنا_انفوجرافيك |
مساعي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لخفض التصعيد في #غزة#قنا #قطر #فلسطين pic.twitter.com/ddvSny2kB3
#قنا_انفوجرافيك |
جهود دبلوماسية لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في #غزة#قنا #قطر #فلسطين pic.twitter.com/r46ZeT9bb6
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2023
#قنا_انفوجرافيك |
جهود دبلوماسية لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في #غزة#قنا #قطر #فلسطين pic.twitter.com/r46ZeT9bb6