الحوثيون يتعهدون بمواصلة إستهداف المصالح الإسرائيلية والسفن التي ترفع أعلاماً إسرائيلية

مع ترقب تنفيذ صفقة التبادل، الأنظار ترصد تطورات ساحات محور المقاومة.



في الجبهة اليمنية، تعهد الحوثيون بمواصلة إستهداف المصالح الإسرائيلية، والسفن التي ترفع أعلاماً إسرائيلية، أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية، أو يملكها إسرائيليون، حتى يتوقف العدوان على غزة.



موقف الحوثيين عبّر عنه قائد القوات البحرية أثناء تفقده السفينة galaxy leader التي إحتجزتها قواتُه يوم الأحد، والذي حذّر الشركات والتجار من شحن بضائعِهم مع السفن الإسرائيلية، أو من العبور بجانب السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواته.