فنلندا تعلن إغلاق كلّ معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أن بلاده ستغلق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء معبر واحد في المنطقة الشمالية، في ضوء تدفق عدد كبير من المهاجرين تتهم هلسنكي موسكو بأنها تعمدت دفعهم نحو حدودها.



وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو في مؤتمر صحافي: "قررت الحكومة اليوم إغلاق مزيد من المعابر الحدودية، وحده معبر رايا-يوسيبي سيظل مفتوحا".