تشيكيا وبولندا تمددان إجراءات مراقبة حدودهما مع سلوفاكيا لكبح الهجرة

أعلنت حكومتا الجمهورية التشيكية وبولندا تمديد العمل بنقاط التفتيش المقامة على الحدود مع سلوفاكيا بانتظار أن يبحث وزراء من دول أوروبا الوسطى قضية الهجرة في المنطقة الأسبوع المقبل.



وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان إن وزراء من الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفاكيا سيلتقون نظيريهم في النمسا وألمانيا في بودابست الاثنين.



ولفت راكوسان الى أننا "سنحاول التوصل إلى اتفاق ووضع جدول زمني"، واصفا الوضع الحالي بأنه "دومينو هجرة".



وقال: "إذا كان سيتم رفع نقاط التفتيش، فيجب أن توافق جميع دول أوروبا الوسطى على القرار"، بينما قررت براغ تمديد العمل بالإجراءات حتى 3 كانون الثاني.



وأشار راكوسان إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول المجاورة.