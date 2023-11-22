القوات المسلحة اليمنية: اطلقنا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بين ان " القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية اطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية."