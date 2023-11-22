مقتل شخصين في انفجار على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا



لقي شخصان الأربعاء مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.



وتحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام البرلمان عن "وضع خطير للغاية"، فيما اغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.