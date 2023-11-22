إيران تحذر من اتساع رقعة الحرب في غزة إذا لم تستمر الهدنة

حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أن رقعة الحرب في غزة ستتسع في حال لم تستمر الهدنة بين إسرائيل وحماس، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجريت معه الأربعاء خلال زيارته بيروت.



وقال عبداللهيان لقناة الميادين الذي تتخذ بيروت مقرا "إذا بدأت الهدنة غدا، ولم تستمر فإن ظروف المنطقة ستتغير وستتسع رقعة الحرب"، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.



أضاف "نحن لا نتطلع إلى اتساع نطاق الحرب"، مضيفا أن "أي احتمال وارد إذا استمر العدوان".