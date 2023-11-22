إسرائيل تعترض صاروخ كروز متجها إلى إيلات والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.



وقال الجيش في بيان "في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة معادية في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوب البلاد، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه إسرائيل".