قتيلان في قصف إسرائيلي على سوريا

قتل سوريان الأربعاء في قصف إسرائيلي قرب دمشق استهدف حزب الله اللبناني، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد الإبلاغ عن هجوم إسرائيلي آخر في وقت سابق.



وقال المرصد إن المطارين الرئيسيين في سوريا ما زالا مغلقين بعد شهر من تعرضهما لضربات إسرائيلية متزامنة أخرجتهما عن الخدمة، وهو أطول إغلاق من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري.